Китай приступил к строительству дополнительной солнечной электростанции (СЭС) Кела (Kela), которая войдет в состав комплекса гидро- и фотоэлектрической генерации, расположенного на реке Ялонг (Yalong) в провинции Сычуань (Sichuan) в западном Китае.

СЭС Кела будет построена на высоте более 4 тыс. м и электрически связана с расположенной также на реке Ялонг гидроэлектростанцией (ГЭС) Лянхекоу (Lianghekou Hydropower plant) мощностью 3 ГВт, которая была введена в эксплуатацию и подключена к сети общего пользования в марте 2022 г. линией электропередачи напряжением 500 кВ. Площадь СЭС Кела составит 16 км2 , установленная мощность – 1 ГВт, а прогнозируемая годовая выработка – 2 ТВт*ч «чистой» электроэнергии, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 на 1,6 млн. тонн. Объединение солнечной и гидрогенерации в составе единого энергокомплекса позволит двум типам «зеленых» энергоресурсов дополнять друг друга. Сезонные колебания выработки гидрогенерации можно будет компенсировать выработкой солнечной генерации и наоборот.

Общий объем инвестиций в проект строительства СЭС Кела, реализуемый Государственной энергетической и инвестиционной корпорацией Китая (China's State Power and Investment Corporation), составляет $ 791 млн. После завершения проекта энергокомплекс станет крупнейшим в мире энергообъектом, сочетающим гидро- и солнечную генерацию. Энергокомплекс в составе СЭС Kela и ГЭС Лянхекоу является первым этапом сооружения энергетического кластера на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в бассейне реки Ялонг совокупной мощностью свыше 80 ГВт, в том числе около 30 ГВт мощности гидрогенерации, свыше 40 ГВт мощности ветровой и фотоэлектрической генерации и более 10 ГВт гидроаккумулирующей генерации.

В 2021 г. установленная мощность генерации на базе ВИЭ в Китае превысила 1000 ГВт, в том числе 391 ГВт мощности гидрогенерации, 328 ГВт мощности -- ветровой и 307 ГВт мощности солнечной генерации, а производство электроэнергии из ВИЭ достигло 2335 ТВт*ч.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata