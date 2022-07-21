Власти Омской области нашли подрядчика для завершения первого этапа строительства Красногорского гидроузла, который должен был быть достроен еще в 2016 году для решения проблемы водоснабжения Омска. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства региона, с компанией "Межрегионстрой" заключен контракт, работы начнутся еще до конца июля.

"Контракт на выполнение работ по строительству Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш 19 июля заключили с подрядной организацией ООО "Межрегионстрой". Сумма контракта составляет 4,6 млрд рублей. С учетом специфики подготовительного периода (устройство системы водопонижения), который влияет на основные работы, приступить к строительно-монтажным работам планируется до 1 августа", - сообщила пресс-служба.

Губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что вернуться к реализации этого проекта регион смог благодаря помощи федерального центра.

"От гидроузла зависит качество жизни омичей, благополучие города и бесперебойная работа транспортного комплекса. Перед подрядчиком стоит непростая задача - достроить пусковой комплекс. Ввод сооружений первого этапа намечен на 2025 год", - приводит пресс-служба слова Буркова.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 53%: частично построена левобережная земляная плотина, подводящие и отводящие каналы левобережной земляной плотины, левобережная водосливная плотина, центральная земляная плотина с площадками, судоходный шлюз, инспекционные дороги нижнего и верхнего бьефа.

Первый этап завершения строительства Красногорского гидроузла предусматривает строительство сооружений левого берега и судоходного шлюза, а также необходимого для их функционирования комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем без создания водохранилища. Подрядная организация также должна будет восстановить систему водопонижения и запустить ее, укрепить основания строительных котлованов.

Красногорский водоподъемный гидроузел возводится у села Красная Горка в Омской области. Плотина необходима в связи с тем, что за последние десятилетия резко снизился уровень Иртыша по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. Строительство гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" строительство было заморожено. Общая стоимость проекта оценивается в 15,5 млрд рублей, на его завершение необходимо 9,5 млрд рублей. Большую часть средств, уже вложенных в проект, предоставил федеральный бюджет.