В рамках мер антикризисной поддержки город заключил с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год. По его условиям компания построит завод по производству ударных музыкальных инструментов на улице Буракова на востоке Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С марта 2022 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина город предоставляет инвесторам земельные участки по льготной ставке один рубль в год для создания новых и реконструкции существующих промышленных объектов. Территории предоставляются при реализации масштабных инвестиционных проектов.

«В рамках договора о передаче в аренду земельного участка по ставке один рубль в год на востоке столицы инвестор построит завод ударных музыкальных инструментов. В новое производство он планирует вложить 100 миллионов рублей. В результате консерватории и музыкальные школы Москвы будут обеспечены необходимыми инструментами, а для жителей города появится 50 рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Заместитель мэра добавил, что в городской бюджет будет поступать около 10 миллионов рублей ежегодно.

Договор заключили с компанией «Форте». Она работает в столице с 1981 года и является крупнейшим российским производителем и экспортером ксилофонов, колокольчиков и маримб.

«Участок площадью почти 0,3 гектара находится в районе Соколиная гора на улице Буракова, владение 8. Инвестор возведет несколько двухэтажных зданий общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Из них свыше 1,6 тысячи квадратных метров займут производственные помещения, а 399 квадратных метров – административные», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Основная производственная площадка «Форте» располагается в том же районе, что и новый участок. Сегодня компания располагает оборудованием для обеспечения полного цикла собственного производства из отечественных материалов.

«Ежегодно предприятие будет выпускать более трех тысяч единиц продукции. Оно планирует расширить ассортимент: помимо ксилофонов, колокольчиков и маримб компания станет производить все основные классические ударные инструменты, в том числе вибрафоны и литавры, основными покупателями которых станут оркестры, театры, музыкальные школы и училища», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Москва подписала уже семь договоров о передаче земли в аренду на льготных условиях. Так, в Бирюлеве Западном появится пищевое производство, в Нагатино-Садовниках — инженерный корпус, в Отрадном — приборостроительный центр, а в Молжаниновском районе — производственный комплекс по изготовлению комплектующих для пожарной техники, в Хорошевском районе – предприятие по изготовлению макаронных изделий, а в Походном проезде – завод по производству архитектурного бетона.

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