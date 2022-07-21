Решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» директором филиала «Дагэнерго» с 21 июля 2022 года назначен Максим Долголёв.

Нового руководителя представили коллективу филиала «Дагэнерго» и представителям органов исполнительной республики Дагестан заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Владимир Платонов и генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.



В 2001 – 2019 годах Максим Долголёв служил в вооруженных силах Российской Федерации. В Группе компаний «Россети» работает с 2020 года. До назначения на должность руководителя дагестанского филиала он был советником заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети», советником по общим вопросам руководителя ПАО «Россети Северный Кавказ», и. о. управляющего директора АО «Севкавказэнерго» и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания». С декабря 2021 года исполнял обязанности начальника Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».