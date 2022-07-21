ПО «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») завершило работы по замене шинного моста 1Т 10 кВ на подстанции 110 кВ «Авдон». Данный энергообъект обеспечивает электроэнергией категорийного потребителя – птицефабрику «Башкирская» и ряд населенных пунктов Уфимского района.

Замена оборудования была выполнена хозяйственным способом персоналом отдела подстанций ПО «УГЭС». Вместо морально и физически устаревшего шинного моста, состоящего из токопровода на штыревых опорных изоляторах наружной установки и масляного кабеля, смонтирован новый шинный мост с современным кабелем 10 кВ из сшитого полиэтилена с последующей обработкой для огнезащиты. Такой кабель обладает большим сроком эксплуатации и высокими диэлектрическими свойствами, что позволит повысить надежность работы электрооборудования подстанции.