Шведско-швейцарская компания АВВ, которая специализируется на производстве электро- и робототехники, уйдет с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании.



В компании связали уход с антироссийскими санкциями и ситуацией на Украине. Из сообщения следует, что за второй квартал 2022 года ABB потеряла $57 млн.



Большинство сотрудников российского подразделения АВВ находятся в отпуске с марта. В компании пообещали «сделать все возможное», чтобы их «поддержать». В России на ABB работали около 750 человек.

ABB была создана в 1988 году в результате слияния шведской и швейцарской компаний ASEA и Brown, Boveri & Cie. Ее штаб-квартира находится в Цюрихе. Компания также занимается энергетическим машиностроением и автоматизацией производственных процессов.



Российские производственные площадки ABB находятся в Липецке и Подмосковье, также компания управляла несколькими сервисными центрами. В марте она прекратила принимать новые заказы в стране. На долю России приходилось примерно 1–2% ее годовой выручки.



С конца февраля с российского рынка ушли многие зарубежные компании, в том числе производители электроники. Поставки в страну прекратили подразделения Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson и Apple. Российские власти в ответ на запреты ввели процедуру параллельного импорта, которая снимает ответственность за импорт товаров в страну без согласия правообладателя. Перечень допущенных до нее брендов формирует Минпромторг.

В середине марта министр экономического развития России Максим Решетников допустил, что ушедшие с рынка компании захотят вернуться обратно, когда решатся проблемы с логистикой. Зампред совбеза Дмитрий Медведев обвинил правительства стран в давлении на компании и заявил, что они хотят, но боятся вернуться.

Фото: abb.com