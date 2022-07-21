«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к работам по замене дистанционных распорок на ЛЭП 500 кВ в Саратовской области. Всего будет заменено 19 единиц оборудования на пяти линиях электропередачи. Работы выполнят на объектах, обеспечивающих выдачу мощности крупной генерации региона – Балаковской атомной электростанции и Саратовской ГЭС, а также транзит электроэнергии в Самарскую, Ульяновскую и Волгоградскую области. В результате значительно повысится надежность электроснабжения потребителей данных регионов, где проживает более 9 млн. человек.

Дистанционные распорки позволяют эффективно защищать провода ЛЭП от вибрации во время ветровых нагрузок, что повышает надежность работы энергосистемы в период неблагоприятных погодных условий.

В настоящее время работы завершены на линиях 500 кВ «БАЭС – Ключики» и «БАЭС – Куйбышевская», обеспечивающих транзит электроэнергии с Балаковской АЭС в объединенные энергосистемы Средней Волги и центральные регионы России. В 3-4 кварталах работы продолжатся на линиях 500 кВ «БАЭС –Трубная», «БАЭС – Курдюм», «СарГЭС – Курдюм», осуществляющих энергоснабжение потребителей Саратовской области и переток мощностей в энергосистему Волгоградской области.

Всего в рамках ремонтной программы 2022 года в Волжском филиале компании будет заменена 181 дистанционная распорка на 16 линиях электропередачи.