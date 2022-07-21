Медь упала на 30% с мартовского рекорда
21 июля 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Ленэнерго
«Россети Ленэнерго» завершили реконструкцию ПС 110 кВ «Победа» в одноименном поселке Выборгского района Ленинградской области.
Энергетики заменили два силовых трансформатора 2х40 МВА на 2х63 МВА, а также смонтировали современное коммутационное оборудование, трансформаторы тока 35 кВ, ошиновки 35 и 110 кВ.
По результатам работ мощность энергообъекта увеличена более чем в 1,5 раза: с 80 МВА до 126 МВА.
Общий объем инвестиций в проект составил свыше 200 млн рублей.
ПС 110 кВ Победа обеспечивает электроснабжение жителей близлежащих населенных пунктов Рощинского, Приморского городских поселений, Полянского сельского поселения. В числе знаковых потребителей - тяговая железнодорожная подстанция «Каннельярви» и социально значимые объекты «Оборонэнерго», в том числе военная часть в поселке Каменка.
Благодаря проведенным работам повышена надежность электроснабжения действующих потребителей, создана возможность для технологического присоединения новых заявителей - резерв мощности составляет более 10,6 МВА.
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