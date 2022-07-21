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21 июля 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
С начала 2022 года специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт 124 трансформаторных подстанций. Объекты обеспечивают энергоснабжение населенных пунктов центральных районов Кубани.
Для улучшения качества и надежности электроснабжения бытовых потребителей специалисты филиала выполнили ремонт комплектных трансформаторных подстанций и заменили 367 устаревших ответвления в дома потребителей с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным погодным явлениям и обладает высокими противопожарными свойствами. Кроме того, СИП практически исключает несанкционированное подключение к электросети и снижает эксплуатационные расходы.
В рамках годовой ремонтной программы энергетики также заменили 135 опор и 21 км изношенного алюминиевого провода на провод с большим сечением, что позволило снизить технические потери при передаче электроэнергии, стабилизировать напряжение в сети и повысить надежность энергоснабжения.
Отдельное внимание энергетики уделили расчистке трасс вдоль линий электропередачи (ЛЭП). С начала года древесно-кустарниковая растительность устранена на 60 га охранных зон ЛЭП. Это позволит значительно сократить количество нарушений энергоснабжения в период непогоды из-за падения веток и деревьев на провода.
– В осенне-зимний период существенно возрастает энергопотребление и, соответственно, нагрузки на сеть. Выполненные нами работы позволили заранее подготовить основную часть оборудования распределительной сети к сезону пиковых нагрузок, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.
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