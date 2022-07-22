Дорогие друзья, коллеги и партнеры! Сегодня, 22 июля 2022 года, отмечает день рождения кабельный завод «Спецкабель»!

Предприятие появилось на свет с нуля – с маленького цеха, а сегодня это один из лидеров кабельной промышленности в России, узнаваемый бренд. Вместе сотрудники завода проходят яркий творческий путь, и тех достижений, которые есть сегодня у «Спецкабеля», не было бы без каждого человека из этой дружной команды!

Поздравляем коллектив завода – более 450 профессионалов в различных областях: работников цехов, разработчиков и инженеров, технологов, испытателей, юристов, экономистов и кадровиков, менеджеров, пиарщиков, специалистов по защите авторских прав, технический персонал, сотрудников АХО! У каждого здесь своя история, связанная с заводом, – для кого-то это первое и единственное место работы, кто-то пришел на предприятие после долгих профессиональных исканий, кто-то помнит первый день существования «Спецкабеля», а кто-то присоединился месяц назад. Но всех сотрудников объединяет высокий профессионализм, любовь к своему делу и уверенность в надежности и нужности продукции предприятия.

Поздравляем сотрудников, а также партнеров предприятия с Днем рождения завода «Спецкабель»! Желаем здоровья и счастья, профессиональных достижений, удачи и личного благополучия! Желаем «Спецкабелю» дальнейшего развития!