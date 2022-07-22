Индустриальный парк «Ворсино», расположенный в Калужской области, успешно прошел процедуру повторного подтверждения соответствия федеральным требованиям и приказом Минпромторга России №3030 включен в федеральный реестр.

Калужская область является одним из лидеров в развитии промышленной инфраструктуры, способствующей привлечению крупных промышленных предприятий в регион. Индустриальные парки Калужской области стали первыми парками, включенными в федеральный реестр. В их число входил индустриальный парк «Ворсино», впервые подтвердивший соответствие федеральным требованиям в 2016 г.

Калужская область ведет активную деятельность по созданию и развитию промышленной инфраструктуры. Созданная при поддержке Минпромторга России готовая инфраструктура индустриального парка позволяет предприятиям-резидентам в кратчайшие сроки реализовывать инвестиционные проекты. Благодаря этому на территории индустриального парка создано около 7 тыс. рабочих мест,

– сообщил представитель Минпромторга России.

Индустриальный парк «Ворсино» расположен на участке площадью около 1 500 га, обеспеченном всей необходимой инфраструктурой: производственными площадями, подъездными путями, а также точками подключения к объектам коммунальной инфраструктуры. В настоящее время в парке осуществляют деятельность более 40 предприятий-резидентов, специализирующихся на различных видах промышленного производства, включая такие крупные компании, как «Л’Ореаль», «Нестле Россия», «Самсунг Электроникс Рус Калуга», «Ламинам Рус» и др. Объем промышленного производства резидентов индустриального парка за 2021 год составил более 280 млрд руб.

Ворсино – один из первых созданных индустриальных парков России. Но это не значит, что его развитие остановилось с приходом резидентов. Мы продолжаем строительство новых и расширение существующих инфраструктурных объектов, в планах реализация интересных и масштабных проектов развития территории парка, таких как, например, увеличение мощности собственного водозабора и очистных сооружений. Сертификация, бесспорно, дает нам и нашим резидентам дополнительные возможности по применению мер государственной поддержки,

– сообщил заместитель Губернатора Калужской области Владимир Попов.

По линии Минпромторга России в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации № 1119 и № 831 за период с 2016 по 2020 гг. Калужской области на реализацию инвестиционного проекта по созданию инфраструктуры индустриального парка «Ворсино» были выделены средства федерального бюджета в размере более 2,5 млрд руб.

Кроме того, благодаря включению парка в федеральный реестр его резиденты пользуются региональными льготами по налогу на прибыль, предусмотренными в Калужской области.

Справочно: в настоящее время на территории Калужской области расположено 11 индустриальных парков, из них 4 входят в реестр Минпромторга России. Общее количество размещённых в них резидентов в 2021 г. составило 109 компаний, объём осуществлённых инвестиций – 45,8 млрд руб., объём промышленного производства – более 700 млрд руб. Совокупный объём государственной поддержки, выделенной на создание и развитие индустриальных парков Калужской области по линии Минпромторга России, превышает 5,4 млрд руб.