Николай Шульгинов посетил Республику Крым и ДНР

Николай Шульгинов совершил рабочую поездку в Республику Крым и Донецкую Народную Республику. Так, Министр дал старт работе восстановленных воздушных линий электропередачи – ВЛ 330 кВ «Каховская – Джанкой» и ВЛ 330 кВ «Каховская – Островская», что позволит соединить энергосистему России с энергосистемами Херсонской и Запорожской областей и обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины.

Николай Шульгинов отдал команду на начало переключений на подстанции 330 кВ «Джанкой» и подстанции 330 кВ Каховская для проверки работоспособности восстановленной линии «Каховская – Джанкой», провести её фазировку. В процессе переключений в присутствии Министра были включены коммутационные аппараты линии, и она была успешно опробована рабочим напряжением с подстанции 330 кВ «Джанкой».

«Проведённые работы позволят обеспечить возможность параллельной работы Единой энергосистемы России и энергосистем Херсонской и Запорожской областей с перетоком активной мощности в объёме 600 МВт. Население, промышленные потребители, социальные объекты и другие потребители в этих регионах получат бесперебойное электроснабжение», – прокомментировал глава Минэнерго.

По его словам, работы были реализованы в кратчайшие сроки в рамках оказания гуманитарной помощи освобождённым территориям.

Кроме того, Николай Шульгинов посетил палаточный городок для российских энергетиков и провёл совещание, где обсуждались текущие режимы работы энергосистем ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, ход восстановления и работы магистральных и распределительных электросетей, газотранспортной инфраструктуры. Особое внимание было уделено подготовке к осенне-зимнему периоду.

Министр подчеркнул, что для оценки объёмов восстановительных работ нужно сначала получить полный, а главное, безопасный доступ к энергообъектам. В настоящее время только там, где обеспечена полная доступность к объектам, проведены обследование и подробное изучение повреждений оборудования.