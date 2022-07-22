Специальным постановлением правительство Германии разрешило временное возвращение на рынок электроэнергии ТЭС, работающих на угле и мазуте, чтобы снизить объемы потребления природного газа. Находившиеся в резерве станции смогут работать до конца зимы 2022-2023 гг. Принятие подобного решения стало возможным благодаря новому закону о замещающих электростанциях, который, в свою очередь, является частью законодательного пакета, выпущенного Федеральным министерством экономики и защиты климата (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) и направленного на сокращение использования газа в производстве электроэнергии.

По оценке BMWK, возобновление работы угольных и мазутных ТЭС позволит уменьшить расход газа в Германии в объеме, достаточном для производства от 5 до 10 ТВт*ч электроэнергии. Постановление касается станций, которые были выведены в резерв, т.е. 4,3 ГВт суммарной установленной мощности угольных и 1,6 ГВт мазутных ТЭС. К ним будут добавлены дополнительные 2,6 ГВт мощности угольных ТЭС, которым было запрещено использовать уголь в качестве топлива в 2022 и 2023 гг. В документе оговаривается, что решение о возобновлении работы является полностью добровольным и собственник ТЭС принимает на себя все сопутствующие риски. Приоритетная цель, т.е. полный отказ Германии от угольной генерации к 2030 г., несмотря на такие временные меры, остается неизменной. Однако генерирующие компании предупредили, что во многих случаях они не смогут вернуть электростанции в работу в краткосрочной перспективе из-за нехватки персонала и запасов угля.

Правительство Испании, со своей стороны, совместно с национальным системным оператором REE изучает вопрос о сохранении в работе ТЭС As Pontes установленной мощностью 2 324 МВт (1 468 МВт на угле и 856 МВт на природном газе), находящейся в процессе закрытия. Профильное министерство уже запросило у REE отчет о различных сценариях работы станции при возможном прекращении подачи газа – три из четырех угольных энергоблоков станции в настоящее время находятся «в режиме ожидания», чтобы не нарушать лимиты на вредные выбросы. Правительство также работает над подготовкой общего плана действий в чрезвычайных ситуациях, который Еврокомиссия потребовала от стран ЕС на случай полного прекращения газовых поставок. REE получил указания представить сценарии развития событий при нехватке любых типов энергоресурсов. Одновременно будет решаться вопрос о продлении срока службы атомной генерации, по примеру Бельгии.

Италия готовится увеличить закупки угля и с августа начать использовать свои ТЭС, чтобы в том числе смягчить рост цен на электроэнергию, которые в текущем месяце на оптовом рынке иногда превышают € 500 за МВт*ч. Еще в июне Министерство экологического развития (Ministero della transizione ecologica) сообщило, что подобные превентивные меры будут действовать в течение двух лет. При этом будут задействованы только еще не выведенные из эксплуатации электростанции (ТЭС Brindisi, ТЭС Civitavecchia, ТЭС Fusina и ТЭС Monfalcone).

Во Франции были сорваны планы полного закрытия двух угольных ТЭС, которые эксплуатировались до зимы прошлого года. В конце июня правительство приняло решение, что шестой (единственный действующий) угольный энергоблок мощностью 647 МВт на ТЭС Emile Huchet (Saint-Avold) снова начнет работу будущей зимой в качестве «страховки» рисков потери мощности АЭС, выводимых из работы на плановый ремонт или из-за технологических нарушений. Аналогично ТЭС Cordemais мощностью 1 200 МВт получила разрешение на работу до 2024 г., хотя с ограничением времени работы до нескольких сотен часов в год. На обе станции фактически приходится менее 1% от производства электроэнергии по стране в целом, при этом доля АЭС в производстве электроэнергии составляет ≈70%. В то же время стоимость электроэнергии во Франции является одной из самых высоких в Европе и прогнозируется ее рост выше € 800 за МВт*ч в четвертом квартале 2022 г.

В Нидерландах, где зависимость от поставок газа невысока, тем не менее, приняли решение продлить работу угольных электростанций до 2024 г., в связи с чем в законодательство должны быть внесены соответствующие изменения. В более сложной ситуации находится Польша, где на уровне исполнительной власти рассматривается вопрос об увеличении объемов добычи угля. Австрия, где 15% электроэнергии вырабатывается на природном газе, планирует реактивацию угольного энергоблока мощностью 246 МВт на последней в стране ТЭС Mellach, хотя для этого потребуется несколько месяцев. Венгрия объявила о готовности возобновить работу одной из угольных ТЭС и одновременно добычу бурого угля.

Великобритания, которая вышла из ЕС, но экономика которой является одной из ключевых в регионе, оценивает необходимость обращения к собственникам запланированных к закрытию угольных ТЭС с предложением сохранить их в эксплуатации, по крайней мере, на зимний период 2022-2023 гг.

Вместе с тем, никаких серьезных изменений, связанных с угольной генерацией, не ожидается в Португалии, Бельгии и скандинавских странах. В частности, Финляндия для сокращения использования угля планирует продолжать строительство новых энергоблоков АЭС.

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