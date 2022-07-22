Реконструкция автомобильной дороги в Новгородской области

Государственное областное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги, сообщает RosTender.info.

Местом выполнения работ является автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Валдай – Демянск на участке км 24+470 – км 56+845 в Валдайском и Демянском муниципальных районах Новгородской области. Покрытие дороги в неудовлетворительном состоянии, наблюдаются продольные и поперечные трещины, разрушение кромок, выбоины, неровности. Поперечные уклоны существующей проезжей части не соответствуют нормативным требованиям. Автомобильная дорога относится к четвертой технической категории. Реконструкция проектируемого участка дороги выполняется двумя этапами. Срок завершения работ не позднее октября 2024 года.

Источником финансирования являются средства областного и федерального бюджетов. Заявки на участие принимаются до 8 августа. Начальная цена контракта составляет 2,639 млрд рублей.

Фото: pexels.com