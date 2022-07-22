Специалисты компаний «Россети Сибирь» и «СГК» в администрации Красноярска провели встречу с председателями управляющих компаний. В совещании приняли участие руководители десяти крупных УК города.



Представители энергокомпании рассказали о важности развития электротранспорта в Красноярске, о формировании культуры использования электромобилей, о потенциальном снижении нагрузки на экологию мегаполиса. Так же они раскрыли технические нюансы установки и последующей эксплуатации электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей в спальных районах и ответили на вопросы присутствующих.



Напомним, речь идет об установке уже этой осенью 50 «медленных» ЭЗС в жилых кварталах. Это совместный проект Россети Сибирь и СГК по снижению загазованности города автомобильными выхлопами. Станции для зарядки электрокаров будут крепиться прямо на стенах трансформаторных подстанций, которые в ближайшее время приведут в порядок и покрасят, также будет возможность со временем по мере необходимости добавлять зарядные места к каждой ЭЗС.



Закупленные для проекта зарядные станции имеют два коннектора, учитывающих основные стандарты: Type 1 для японских и американских электромобилей и Type 2 для европейских авто. То есть станция позволяет одновременно заряжать два электромобиля. Если нужный коннектор занят, а у владельца есть специальный переходник, он также сможет припарковаться рядом и заряжаться. Поставить автомобиль можно и на расстоянии: длина зарядных кабелей — около пяти метров. Если соседи проигнорируют просьбу не парковаться около ЭЗС, владелец электрокара всё равно не останется с разряженной батареей.



По состоянию на май 2022 года в Красноярске насчитывалось около 600 электромобилей и 27 ЭЗС – 21 «медленная» и 6 «быстрых». При этом несмотря на санкции, число электромобилей в городе растет. Ожидается появление отечественных авто с электродвигателем, ведь стоимость пользования электрокаром в разы ниже, чем у автомобилей с ДВС: в среднем на 100 км уходит 320-470 рублей.



Важный вопрос, который подняли представители управляющих компаний и ТСЖ — насколько оправданно запускать сейчас столь масштабный проект? Ведь спрос формируется энтузиастами экологического движения и теми, кто может позволить оборудовать личные зарядные станции. Однако, инициаторы проекта уверены: организация «медленных» ЭЗС во дворах создаст стимул к увеличению количества электромобилей и рост спроса на «быстрые» станции.