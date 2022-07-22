21 июля с рабочим визитом столицу Удмуртии посетили председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, «Аксион-холдинг» стал первой точкой их поездки.

Здесь представители правительства России в сопровождении главы Удмуртии Александра Бречалова познакомились с производством медтехники и посетили выставку продукции ведущих удмуртских производителей. Всего в экспоцентре свою продукцию продемонстрирровали девять компаний региона.

В линейке медицинской техники «Аксион» представлено более 25 наименований оборудования для реанимации, кардиологии, хирургии, неонатологии и физиотерапии. Также предприятие продемонстрировало автоматизированные системы контроля, лифты разных моделей и многофазные расходомеры для нефтяной отрасли.

Отметим, что медтехника «Аксион» направляется на экспорт в 17 стран мира. В год предприятие выпускает 3,6 тыс. дефибрилляторов, что составляет более половины российского рынка. Также в этом году «Аксион» запустил серийное производство аппаратов для лечения апноэ, а в разработке находится модель инкубатора для новорожденных и улучшенная модель дефибриллятора-монитора.

В рамках выставки Ижевский радиозавод представил широкую палитру импортозамещенной продукции, включая телекоммуникационное оборудование для сотовой связи oDAS «RADIUS» и нефтяной скважинный трактор. Отмечается, что в своих отраслях представленные решения способны заместить продукцию китайских, шведских, финских и американских компаний.

Ижевский завод тепловой техники продемонстрировал разработки в области климатического оборудования. Так, продукцию из Швеции и Чехии смогут заменить воздушные завесы, водяные тепловентиляторы — американские, итальянские и польские аналоги. На стенде «Сарапульского электрогенераторного завода» были представлены электротележки, которые практически полностью вытеснили электрокары болгарского бренда, а также лифтовое оборудование и тяговые электродвигатели для трамваев.

«Чепецкий механический завод» показал титановые бесшовные трубы, изделия из циркония, гафния и кальциевую продукцию. АО «СРЗ» продемонстрировал уникальную разработку — альтернативный источник электрической энергии, принцип действия которого основан на получении электроэнергии из энергии водорода. Инновация имеет сниженную массу и увеличенную энергоэффективность изделия, а также может заменить производителей аккумуляторных кислотных батарей.

АО «ИЭМЗ «Купол» представил широкую экспозицию, где разместились большие промышленные холодильные агрегаты и особо чистые материалы, необходимые для производства микропроцессоров и микросхем памяти со сверхплотным монтажом. Кроме того, предприятие представило растворы для перитонеального диализа (аналог искусственной почки) производства своей дочерней компании «Рестер». Предприятие способно покрыть до 90% потребности российского рынка, поскольку является единственным в России предприятием по производству таких растворов.

«Воткинская промышленная компания» показала детские товары под собственными торговыми марками Selby, «Фея», «Fairy», а также швейные изделия и ряд товаров для детей. «Камбарский машиностроительный завод» продемонстрировал тяговый и подвижной состав для стандартов железнодорожной колеи от 600 до 1 520 мм, который является альтернативой продукции германских производителей, а также нефтехимическое и нестандартное оборудование.

Господин Мишустин высоко оценил потенциал гражданской продукции удмуртских производителей в сфере импортозамещения, а также отметил неоценимый вклад заводчан в диверсификацию оборонного комплекса страны.

«Наращивание качественного производства с локализацией, о которой мы говорим постоянно, — это залог успеха и драйвер для роста нашей экономики»,— подчеркнул председатель правительства России.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, промышленность региона быстро адаптируется к новым условиям и демонстрирует уверенный рост.

«Мы в тройке лидеров в ПФО по росту промышленного производства и первые в округе по темпу роста обрабатывающих производств. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым для нас направлениям. Важно, что вместе с руководителями наших предприятий мы смотрим в одном направлении, и продукция, которую мы сегодня увидели, подтверждает мои слова»,— отметил господин Бречалов.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии