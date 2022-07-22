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22 июля 2022, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, АССАМБЛЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
В соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ и п. 3.1. Решения по вопросу 3 протокола № 26/39 Президиума РНК СИГРЭ от 27.06.2022 28 июля 2022 года состоится очередное Общее собрание (ХХI-я Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в очно-заочной форме голосования членов Ассоциации (опросным путем) в соответствии с повесткой дня.
В повестку дня включены следующие вопросы:
Голосование проводится до 13:00 часов (по московскому времени) 28 июля 2022 года путем заполнения Бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня XХI-й Ассамблеи РНК СИГРЭ.
С более подробной информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ http://cigre.ru/activity/assembly/2022/, по телефону «горячей линии» +7(926)151-20-17 или по электронной почте cigre@cigre.ru.
Обращаем внимание Коллективных членов Ассоциации на заполнение бюллетеня на последнем листе, Вами заполняется только строка «Представитель члена РНК СИГРЭ, действующий на основании» с обязательным приложением доверенности в случае голосования представителя компании, в случае голосовании Первого лица компании, Устав прикладывать не нужно.
Строка «Член РНК СИГРЭ» на последней странице бюллетеня заполняется только Индивидуальными членами.
Просим Вас направлять оригиналы бюллетеня по адресу: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4. В стоке «Кому» указать «РНК СИГРЭ, Россети ФСК ЕЭС, ДМС».
Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.
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