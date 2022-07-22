 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Напоминаем о приближении сроков окончания голосования по вопросам Общего собрания (ХХI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

Напоминаем о приближении сроков окончания голосования по вопросам Общего собрания (ХХI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

22 июля 2022, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, АССАМБЛЕЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В соответствии с п. 9.7 Устава Ассоциации РНК СИГРЭ и п. 3.1. Решения по вопросу 3 протокола № 26/39 Президиума РНК СИГРЭ от 27.06.2022 28 июля 2022 года состоится очередное Общее собрание (ХХI-я Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в очно-заочной форме голосования членов Ассоциации (опросным путем) в соответствии с повесткой дня.

В повестку дня включены следующие вопросы:

  1. Об утверждении разделения категории «Коллективные члены I» РНК СИГРЭ на две подкатегории: «Коллективные члены АI» и «Коллективные члены ВI».
  2. Об утверждении внесения изменений в Устав Ассоциации.
  3. Об утверждении Положения о членстве РНК СИГРЭ.
  4. Об утверждении размера членских и вступительных взносов на 2022 год для «Коллективные члены АI» и «Коллективные члены ВI».
  5. Об утверждении размера членских и вступительных взносов на 2023-2024 гг.
  6. Об утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за 2021 год.
  7. Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.
  8. Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2021 год.

Голосование проводится до 13:00 часов (по московскому времени) 28 июля 2022 года путем заполнения Бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня XХI-й Ассамблеи РНК СИГРЭ.

С более подробной информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте РНК СИГРЭ http://cigre.ru/activity/assembly/2022/, по телефону «горячей линии» +7(926)151-20-17 или по электронной почте cigre@cigre.ru.

Обращаем внимание Коллективных членов Ассоциации на заполнение бюллетеня на последнем листе, Вами заполняется только строка «Представитель члена РНК СИГРЭ, действующий на основании» с обязательным приложением доверенности в случае голосования представителя компании, в случае голосовании Первого лица компании, Устав прикладывать не нужно.

Строка «Член РНК СИГРЭ» на последней странице бюллетеня заполняется только Индивидуальными членами.

Просим Вас направлять оригиналы бюллетеня по адресу: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4. В стоке «Кому» указать «РНК СИГРЭ, Россети ФСК ЕЭС, ДМС».

Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

Источник: РНК СИГРЭ

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