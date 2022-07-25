Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» повысил надежность электроснабжения учебных заведений и социально важных объектов Чехова и Подольска. Специально для них были реконструированы и построены подстанции, а также линии электропередачи в рамках инвестиционной программы, реализуемой компанией в 2022 году.

В г. Подольск для подключения лицея Климовска, который недавно капитально отремонтирован, Домодедовским филиалом произведены работы в трансформаторной подстанции ТП-675. На энергообъекте в апреле текущего года было установлено 9 панелей распределительных щитов. Также проложены 2 кабельные линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 800 м. Лицей располагается на ул. Рожкова. В образовательном заведении обучается более 1200 человек.

В июне произведена реконструкция 2-х кабельных линий 6 протяженностью 1100 м в микрорайоне Венюково городского округа Чехов. Данные линии передают электроэнергию жителям микрорайона, а также питают водозаборный узел, стадион «Труд», чеховский техникум № 3, школу-интернат, детский сад № 43, котельную, профилакторий.

Также в текущем году по заявке детско-юношеского оздоровительного центра «Родина», располагающегося в Подольске, была построена кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-421. Общая протяженность линии 1040 м. КВЛ не только обеспечила надёжным электроснабжением детский лагерь, рассчитанный на 250 человек, но и позволит проводить туристические слеты с детьми в прилегающем лесу.

Главная цель реализации инвестиционной программы АО «Мособлэнерго» заключается в улучшении качества обслуживания потребителей – жителей Подмосковья. Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения. В 2022 году АО «Мособлэнерго» планирует ввести более 147 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Московской области.