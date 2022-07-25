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Минэнерго РФ продлило статус гарантирующего поставщика "Россети Юг" на территории Калмыкии

Минэнерго РФ продлило статус гарантирующего поставщика Россети Юг на территории Калмыкии

25 июля 2022, 17:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Министерство энергетики России продлило статус гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии в Республике Калмыкия ПАО «Россети Юг». Об этом говорится в приказе Минэнерго России № 700 от 22 июля 2022 года.

В соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, Минэнерго России продлило статус гарантирующего поставщика ПАО «Россети Юг» на территории Калмыкии с 1 августа 2022 года и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителям конкурсов, но не более чем на 12 месяцев.

Напомним, «Россети Юг» в лице калмыцкого филиала временно исполняет данные функции в регионе с 1 августа 2021 года в связи с тем, что прежний гарантирующий поставщик – АО «Калмэнергосбыт» – был лишен статуса субъекта оптового рынка.

Ознакомиться с приказом о продлении статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Законодательство».

Источник: Россети Юг

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