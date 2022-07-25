Продлен прием заявок на Конкурс "Энергопрорыв-2022"

До 31 июля продлен прием заявок на юбилейный конкурс инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2022». Организаторы Конкурса уже привлекли более 270 заявок и рассчитывают привлечь до 500 наукоёмких инновационных проектов российских разработчиков по 28 тематикам. Конкурс организован Фондом «Сколково» совместно с группой «Россети» и проводится уже десятый раз.

Целями конкурса являются содействие дальнейшему импортозамещению технологий и оборудования, повышению эффективности инфраструктуры электросетевого комплекса ПАО «Россети» за счет внедрения инновационных решений российских разработчиков и компаний.

В числе приоритетных направлений поиска проектов:

Цифровые подстанции и цифровые активно-адаптивные сети;

Комплексная эффективность бизнес-процессов и автоматизация систем управления;

Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;

Применение сквозных технологий электросетевом комплексе.

К участию в конкурсе приглашаются российские разработчики и стартапы, малые и средние инновационные компании, команды ученых и студентов, зрелые технологические компании и предприятия, работники группы компаний «Россети». На текущий момент уже подано свыше 270 заявок на участие в конкурсе.

Участникам конкурса, успешно прошедшим отбор (планируется, что их будет больше двадцати), организаторы предоставят:

возможность развития продукта в крупнейшей электросетевой компании России;

куратора в ГК «Россети» для проработки и запуска пилотного проекта;

доступ на объекты ГК «Россети» для реализации пилотного проекта;

поддержку Фонда «Сколково» для развития проекта и запуска бизнеса;

доступ к инструментам поддержки Фонда «Сколково» и других институтов развития;

независимую технико-экономическую экспертизу проекта от экспертов отрасли.

Прием заявок на участие в конкурсе «Энергопрорыв-2022» продлен до 31 июня на официальном портале gridology.sk.ru

Этапы конкурса:

До 31 июля – прием заявок

До 1 сентября – предварительная и предметная экспертиза заявок.

До 30 сентября – очный отбор финалистов.

До 20 ноября – разработка финалистами дорожных карт реализации проектов.

До 15 декабря – очный отбор победителей и защита проектов.

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На 1 мая 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.

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Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – более 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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E–mail: press@rosseti.ru

«Энергопрорыв» – ежегодный конкурс инновационных разработок в сфере интеллектуальной электроэнергетики, призванный объединить усилия и знания представителей разных областей науки и техники для создания в России электроэнергетической системы будущего. Организаторами конкурса выступают ПАО «Россети» и Кластер энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Конкурс проводится при поддержке Инфраструктурного центра НТИ «Энерджинет», Министерства энергетики Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив», Правительства Москвы. Ключевые информационные партнеры – журнал «Электроэнергия. Передача и распределение» и журнал «Энергетическая политика»