Ключевая задача Росавтодора – комплексное развитие федеральной дорожной сети по всей стране. В летний период специалисты ведомства уделяют особое внимание автомобильным дорогам Южного федерального округа, где наблюдается существенный рост интенсивности движения транспорта.

Дорожники всегда учитывают, что летом из-за туристического потока увеличивается и нагрузка на автомобильные дороги. Так, 1 июня была приостановлена бóльшая часть работ на автомобильных дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Черноморье». Исключением является трасса А-146, на участках которой (км 28 ‒ км 35 вблизи п. Афипский и км 107 ‒ км 115 рядом с Крымском) сейчас проводится капитальный ремонт в соответствии с заключенными госконтрактами. Для минимизации вынужденного ограничения движения дорожники применили схему безреверсивного движения. Кроме того, дорожные службы тесно взаимодействуют с территориальными подразделениями ГИБДД с целью обеспечить беспрепятственный проезд по федеральным трассам.

Что касается трассы А-147 Джубга – граница с р. Абхазией, то здесь все работы приостановлены для удобства пользователей с 1 июня. Среднесуточная интенсивность движения на главной трассе Сочи, как отмечают специалисты, довольно высокая. Например, в июне число автомобилей составило 17 962, а в первой половине июля показатель уже достиг 16 517.

Необходимо отметить, что в июне этого года дорожники ФКУ Упрдор «Черноморье» открыли рабочее движение на участках другой важной транспортной артерии региона – автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Речь идёт об участках км 42 – км 44 и км 55 – км 56. Работы здесь ведутся в рамках завершающего этапа строительства северного обхода Анапы. Сейчас движение запущено по временной схеме, что необходимо для продолжения работ на остальных участках. Технические характеристики отрезков соответствуют всем нормам по габаритам и безопасности. На них установлено металлическое барьерное ограждение, нанесена временная дорожная разметка, установлены дорожные знаки.

Напомним, что одновременно ведется строительство и реконструкция еще двух участков трассы А-290: км 52 – км 73 и км 73 – км 100. Все три объекта создают единый скоростной транспортный коридор, связывающий федеральную трассу М-4 «Дон» с мостовым переходом через Керченский пролив и полуостровом Крым. Проектом предусмотрено строительство четырехполосной дороги длиной 56,6 км и ещё 31 искусственного сооружения, в том числе девяти развязок. Пропускная способность трассы составит порядка 35 тыс. автомобилей в сутки, на всем ее протяжении устроят электроосвещение. Данный объект является важной частью развивающейся сети дорог в направлении черноморских курортов и Крымского полуострова. Завершение всех трех этапов реконструкции значительно снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру города-курорта Анапы и сократит время движения по федеральной трассе А-290. В частности, позволит разгрузить движение на пути в аэропорт Витязево и перенаправить основной пассажиропоток в обход города в сторону Крыма или Новороссийска.

Федеральные дорожники также завершили устройство съезда к пр. Индустриальный, который является важной вспомогательной дорогой к железнодорожному вокзалу Анапы, и съезда в сторону Керчи за п. Пятихатки.

Большую роль для всей дорожной сети Юга России играет трасса А-289 Краснодар ‒ Славянск-на-Кубани ‒ Темрюк – А-290 Новороссийск – Керчь, которая соединяет Кубань и Крымский полуостров. Существующее направление данной автомобильной дороги находится в ведении ФКУ Упрдор «Тамань». Здесь высокая интенсивность движения наблюдается ежегодно и в особенности – в летний период. На наиболее загруженных участках данный показатель составляет 17 564 автомобилей в сутки.

Высокая интенсивность транспортных потоков выявила острую необходимость в увеличении пропускной способности дороги. Строительство нового направления решит проблему и позволит обеспечить безопасное и безостановочное движение по трассе, которая пройдет вне населенных пунктов. Путь из Краснодара до Крымского моста с запуском движения будет занимать около двух часов. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года.

Реверсивное движение на дороге А-289 снято 1 июня. На участке производства работ по восстановлению транспортного состояния моста через реку Курку (вблизи поселка Светлый Путь Ленина Темрюкского района Краснодарского края) на км 107+520 данной трассы уже восстановлено двухстороннее движение по двум полосам проезжей части. При этом в летний период для удобства всех участников движения дорожные работы проводятся преимущественно в ночное время.