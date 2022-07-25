СмоленскЭлектроКабель модернизирует производство

В июне этого года СмоленскЭлектроКабель завершил сделку по приобретению нового оборудования, которое позволит увеличить скорость производства, качество выпускаемых полуфабрикатов и как следствие повлияет на общую эффективность нашего современного промышленного комплекса.

Модернизация является частью запланированного комплекса мер по оснащению нашего производства современным высокоточным оборудованием последнего поколения.

В эксплуатацию ввели две скоростные литцекрутильные машины двойной скрутки с отдатчиками активного типа, необходимые для производства многожильного медного провода. Новое оборудование изготавливает заготовку - токопроводящую жилу (ТПЖ) высокого класса гибкости. Принцип работы машин – скручивание неизолированных медных луженых или нелуженых проволок в пучок, который при дальнейшей работе применяется для разных целей в качестве ТПЖ.

В соответствии с современными требованиями, машины оснащены контроллерами, сенсорными панелями управления и прочими атрибутами современных инновационных решений. Это оснащение позволит без труда включить их в цифровую инфраструктуру предприятия, а значит – увеличить объем получаемых данных о работе машин и процессе производства и минимизировать возможность ошибки.

Цифровизация производства — это не дань технической моде 21 века, а новая реальность любого современного производства. Эта концепция позволяет интегрировать все технические, управленческие и контрольные функции в единую информационную модель компании. Благодаря такой инновационной технологии и ее внедрению, наше предприятие будет в долгосрочной перспективе занимать лидирующие позиции на рынке кабеля.