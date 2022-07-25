СмоленскЭлектроКабель модернизирует производство

Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
25 июля 2022, 16:44
Рубрика: Компании
Метки: СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ПО СмоленскЭлектроКабель
В июне этого года СмоленскЭлектроКабель завершил сделку по приобретению нового оборудования, которое позволит увеличить скорость производства, качество выпускаемых полуфабрикатов и как следствие повлияет на общую эффективность нашего современного промышленного комплекса.
Модернизация является частью запланированного комплекса мер по оснащению нашего производства современным высокоточным оборудованием последнего поколения.
В эксплуатацию ввели две скоростные литцекрутильные машины двойной скрутки с отдатчиками активного типа, необходимые для производства многожильного медного провода. Новое оборудование изготавливает заготовку - токопроводящую жилу (ТПЖ) высокого класса гибкости. Принцип работы машин – скручивание неизолированных медных луженых или нелуженых проволок в пучок, который при дальнейшей работе применяется для разных целей в качестве ТПЖ.
В соответствии с современными требованиями, машины оснащены контроллерами, сенсорными панелями управления и прочими атрибутами современных инновационных решений. Это оснащение позволит без труда включить их в цифровую инфраструктуру предприятия, а значит – увеличить объем получаемых данных о работе машин и процессе производства и минимизировать возможность ошибки.
Цифровизация производства — это не дань технической моде 21 века, а новая реальность любого современного производства. Эта концепция позволяет интегрировать все технические, управленческие и контрольные функции в единую информационную модель компании. Благодаря такой инновационной технологии и ее внедрению, наше предприятие будет в долгосрочной перспективе занимать лидирующие позиции на рынке кабеля.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter