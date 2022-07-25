Как выяснил “Ъ”, энергокомпании начали сдвигать сроки запуска проектов модернизации ТЭС из-за проблем с поставкой оборудования. Пока речь идет о семи объектах на 2,4 ГВт стоимостью 37,5 млрд руб., включая проекты «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинга». Запуск Нижнекамской ТЭЦ «Татнефти» с первой российской газовой турбиной также переносится на год, до декабря 2025 года, хотя «Силовые машины» планируют поставить турбину в срок. Можно ожидать задержек и по другим проектам из-за нехватки импортных компонентов, считают аналитики.

Генерирующие компании уже воспользовались правом на отсрочку ввода семи проектов модернизации ТЭС на срок от полугода до года, сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Речь об объектах «Интер РАО», «Газпром энергохолдинга», «Татэнерго» и «Татнефти», уточнили “Ъ” в «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы). Энергетики не будут уплачивать штрафы: правительство в рамках антикризисных мер поддержки разрешило им задерживать стройки (см. “Ъ” от 28 апреля 2021 года).

По программе модернизации старых ТЭС отобраны инвестиционные проекты на 25,2 ГВт с запуском в 2022–2027 годах. Проекты окупаются за счет потребителей, которые оплачивают мощность объектов по повышенному тарифу.

«Интер РАО» хочет сместить ввод двух проектов: запуск обновленного энергоблока Нижневартовской ГРЭС (800 МВт) переносится на 1 сентября 2024 года, а блока Ириклинской ГРЭС (300 МВт) — на 1 марта 2024 года. Стоимость проекта Нижневартовской ГРЭС — 5,15 млрд руб., Ириклинской ГРЭС — 1,8 млрд руб. В «Интер РАО» сообщили “Ъ”, что перенос «вызван задержкой в поставках основного оборудования».

Компании, входящие в «Газпром энергохолдинг», решили сдвинуть запуск трех проектов в Ленинградской области. ОГК-2 введет два блока Киришской ГРЭС на 125 МВт на полгода позже — 1 января 2023 года и 1 января 2025 года. ТГК-1 переносит пуск блока Северной ТЭЦ на 100 МВт на год, до 1 января 2026 года. CAPEX блоков Киришской ГРЭС — 1,1 млрд руб., Северной ТЭЦ — 683,6 млн руб.

В «Газпром энергохолдинге» сказали “Ъ”, что «незначительное смещение сроков» обусловлено разнесением инвестиционного цикла по ряду проектов, даты ввода которых совпадали. В отдельных случаях сдвиги «обусловлены необходимостью приведения сроков ввода оборудования в соответствие с новыми ожидаемыми сроками поставки крупноузловых элементов».

Отсрочку также попросила «Татнефть», решив на год позже начать модернизацию Нижнекамской ТЭЦ на 195 МВт: работы на блоке начнутся 1 декабря 2022 года, дата запуска тоже смещается на год, до 1 декабря 2025 года. На станции планируется установить газовую турбину «Силовых машин» ГТЭ-170. CAPEX проекта — 5,42 млрд руб. В «Силовых машинах» уточнили “Ъ”, что сроки поставки турбины не меняются, она запланирована на 2023 год. В «Татнефти» отказались от комментариев.

«Татэнерго» тоже решило на год, до 1 января 2026 года, отложить запуск нового энергоблока Заинской ГРЭС (850 МВт) стоимостью 23,3 млрд руб. General Electric отказалась поставить газовую турбину (см. “Ъ” от 4 июля). По изменению проекта пока подробностей нет, сказал “Ъ” гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Технологически все проекты значительно проще тех, что были реализованы в рамках первой программы строительства ТЭС по договорам поставки мощности, говорит независимый аналитик Юрий Мельников.

«Подавляющее большинство проектов касается замены части узлов старого паросилового оборудования, а не строительства энергоблоков по новой технологии»,— отмечает он. Эксперт допускает, что компании будут переносить и другие проекты. Под большим риском, по его мнению, проекты с газовыми турбинами и с комплексной заменой котлов, турбин и генераторов. «Многое зависит от способности машиностроительных компаний наладить производство и цепочки поставок компонентов паросилового оборудования в условиях ограничения логистики, платежей и ухода некоторых поставщиков вспомогательного оборудования с российского рынка»,— говорит он.

Из-за сдвигов проектов «нагрузка на потребителей переносится на более поздние сроки», отмечают в «Совете рынка». Максим Дякин из Vygon Consulting поясняет, что в первый год работы объекта инвестору возмещаются только затраты на эксплуатацию нового оборудования. По его оценкам, общий платеж за мощность по всем вышеперечисленным проектам превысит 450 млн руб. в месяц. Самый большой платеж за мощность у блока Заинской ГРЭС — 177,4 млн руб. в месяц, у блока Нижневартовской ГРЭС — 151 млн руб. и у блока Ириклинской ГРЭС — 49,6 млн руб.

Полина Смертина, Дмитрий Козлов; Ольга Кудрина, Казань

Фото: kursk.urgk.ru