По проектам института Иркутскжелдорпроект (филиал Росжелдорпроекта, входит в ГК 1520) идет строительство вторых путей и разъездов на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии. Их пуск повысит пропускную способность БАМа и обеспечит эффективность грузового сообщения с дальневосточными портами.

Проекты учитывают условия высокой сейсмичности - до 9 баллов - и особые экологические требования к строительным работам в границах охранной зоны Байкальской природной территории.

Вторые пути общей протяженностью более 24 км планируют построить на перегонах Кюхельбекерская – Кавокта, Муякан – Улан-Макит и Кавокта – Ангаракан. По проекту из зоны работ вынесут инженерные коммуникации, переустроят и отремонтируют водопропускные трубы и мосты, электрифицируют участки. На перегоне Муякан – Улан-Макит возведут новый железобетонный мост длиной 24 м.

Для увеличения пропускной способности на участке Северобайкальск – Таксимо построят четыре новых разъезда. В проекте – не только дополнительные приемо-отправочные пути, реконструкция контактной сети и искусственных сооружений, но и новая станционная инфраструктура, включая пассажирские платформы.

Фото: 1520.ru