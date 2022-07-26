Государственная экспертиза вынесла положительное заключение по проекту западной хорды - участка кольцевой автодороги (КАД) вокруг Ростова-на-Дону. Об этом во вторник сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Завершено проектирование западной хорды Ростова-на-Дону. Получено положительное заключение государственной экспертизы. По технико-экономическим показателям дорога будет I категории с четырьмя-шестью полосами движения. Ее протяженность составит 5,2 км (от трассы А-280 до ул. Пескова)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство первого этапа западной хорды предусматривает полное развитие строящейся транспортной развязки на 9-м км федеральной магистрали А-280 "Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной" с устройством путепровода для левоповоротного съезда по направлению Ростов - Таганрог и двух правоповоротных съездов. Кроме того, первый этап строительства включает в себя возведение путепроводов при пересечении с железной дорогой и улицей Доватора, а также организацию системы съездов - они обеспечат транспортные связи жилых территорий и промпредприятий, расположенных в районе 7-го проезда улицы Доватора (СНТ "Изумруд" и АО "Меринос").

"Учитывая, что западная хорда - это один из ключевых элементов Ростовского транспортного кольца, строительство нужно начинать, не теряя времени. Ставлю задачу подготовить документацию, необходимую для проведения конкурсных процедур. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы объявить эти процедуры не позднее середины августа", - отметил заместитель губернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев, слова которого привели в сообщении.

Реализация первого этапа западной хорды поможет перераспределить транспортные потоки с ул. Малиновского и значительно разгрузить кольцевое пересечение при въезде в донскую столицу в районе улицы Таганрогской, пояснили в министерстве. Дорога обеспечит транспортную связь западной части города с северным обходом Ростова-на-Дону и трассой М-4 "Дон", а также позволит значительно повысить транспортную доступность жилого района "Левенцовский" и района перспективной застройки "Левенцовский-2".

Строительство Ростовского транспортного кольца общей протяженностью 110 км началось в 2017 году. Сейчас ведется строительство обхода Аксая и нескольких других объектов. До 2024 года на осуществление проекта запланировано направить 100 млрд рублей.

Фото: taganrogprav.ru