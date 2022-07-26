Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) запустил серийное производство лифтов со скоростью до 2,5 метра в секунду (м/c), которые предназначены для высотных зданий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

На лифты со скоростью движения до 2,5 м/с включительно приходится 99,7 процента от общего числа всех подъемников, производимых в стране. Они устанавливаются в домах разной высотности.

«В прошлом году столичные лифтостроительные предприятия выпустили около 15 тысяч подъемников – это почти половина от всех произведенных лифтов в стране. Из них примерно девять тысяч произвели на заводе в Щербинке. Новые подъемники предприятия будут востребованы при возведении зданий, в том числе жилых домов, высотой до 140 метров – это около 40 этажей. Такие лифты смогут поднимать до 1,6 тысячи килограммов. На данный момент производственная мощность завода достигает 12 тысяч единиц продукции в год», – рассказал Владислав Овчинский.

В настоящее время специалисты ЩЛЗ работают над первым заказом. Так, высокоскоростной лифт премиум-класса проектируется для нового многофункционального научно-образовательного корпуса МГТУ им. Баумана.

«ЩЛЗ готов полностью закрывать потребности отрасли в сегменте высокоскоростных лифтов. В рамках мероприятий по импортозамещению в сфере тяжелого машиностроения при поддержке Минпромторга России мы также разрабатываем новые компоненты российского производства для пассажирских лифтов со скоростью до 2,5 метра в секунду как с машинным помещением, так и без него», – прокомментировал генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

В рамках развития линейки высокоскоростных лифтов ЩЛЗ обновил дизайн всей продукции, а также внедрил SMART-технологии. Теперь все подъемники опционально могут быть оснащены тремя современными системами: Air Clean, которая обеспечивает дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов на 98 процентов с помощью ультрафиолетовых светодиодов; Air Key, позволяющей управлять лифтом со смартфона; Mirror для показа справочной и рекламной информацию на встроенном в зеркало дисплее.

Сегодня лифты производства ЩЛЗ устанавливаются во всех регионах России. Продукция завода ориентирована как на госзаказ, так и на потребности частных застройщиков недвижимости различного назначения.

Щербинский лифтостроительный завод входит в группу ДОМ.РФ и с 2019 года при поддержке госкомпании модернизирует и автоматизирует производственные процессы. Итогом этого станет увеличение производственной мощности предприятия в 1,5 раза при значительном увеличении эффективности труда. Также это позволит заводу сконцентрировать усилия на импортозамещении и производстве компонентов высокого уровня.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Фото М. Денисова. Mos.ru