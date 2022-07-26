Скоростная автомобильная эстакада обеспечит безопасность движения на пересечении автомагистрали М-1 «Беларусь» и перегона Дурово – Игоревская Московской железной дороги. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение, рассмотрев проектно-сметную документацию на строительство дорожных объектов и сопутствующей инфраструктуры.



Проектируемый участок расположен на км 290+719 автомагистрали М-1 «Беларусь» и 5-ом км перегона «Дурово – Игоревская» МЖД.

«В настоящее время на месте пересечения М-1 и железнодорожного пути «Дурово – Владимирский тупик» в Смоленской области обустроен железнодорожный переезд со светофорным регулированием и автоматическими шлагбаумами. Принятые проектные решения предусматривают строительство четырехполосной 19-метровой надземной эстакады с подходами, общей протяженностью 1,08 км, по нормам технической категории IБ», - отметил Алексей Деменов, главный специалист Отдела комплексной экспертизы Красноярского филиала Главгосэкспертизы России.

Проектной документацией также предусмотрено устройство двух технологических съездов к проектируемой трансформаторной подстанции и локальным очистным сооружениям. На участке строительства путепровода проложат сети электроснабжения и установят оборудование наружного освещения на протяжении 1050 метров.



Ближайшие к месту строительства населенные пункты – села Барановское и Беленинское в Сафоновском районе Смоленской области.



Заказчик - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»). Генеральный проектировщик – ООО «Автодор-инжиниринг».



Фото: ГК «Автодор»