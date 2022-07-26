На Урале построят три оросительные системы

Три оросительные системы на общей площади 734,5 га построят в Свердловской области в 2023 году для увеличения производства продукции растениеводства. На вводимых в оборот землях планируют обеспечить ежегодное производство картофеля в объеме 6-8 тыс. тонн, сообщили в департаменте информационной политики региона в ответ на запрос ТАСС.

"В 2023 году двумя сельхозорганизациями и одним фермерским хозяйством планируется строительство трех новых оросительных систем на общей площади 734,5 гектара, на вводимых в оборот землях прогнозируется обеспечить ежегодное производство картофеля в объеме 6-8 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что с 2018 года мероприятия по гидромелиорации на территории Свердловской области проводит агропромышленный комбинат "Белореченский", который является флагманом в картофелеводстве и овощеводстве открытого грунта.

Так, предприятие провело реконструкцию четвертой очереди внутрихозяйственной оросительной сети с применением широкозахватных дождевальных машин на общей площади 573 га, в том числе в 2021 году введено в оборот 236 га. В 2023 году комбинат планирует продолжить реконструкцию четвертой очереди на площади 82 га, на вводимых в оборот землях планируется обеспечить ежегодное производство картофеля в объеме еще 2 тыс. тонн.

Свердловская область находится на территории рискованного земледелия, однако сельское хозяйство играет большую роль в экономике региона. Доля сельского хозяйства в ВРП составляет 2,4%. Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна.