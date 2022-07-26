Группа молодых ученых Центра компетенций НТИ "Фотоника" при Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) разработала новую технологию измерения характеристик оптических волокон. На основе этой технологии можно создать отечественный аналог оптического рефлектометра, рассказали ТАСС в Центре НТИ "Фотоника".

"Технология базируется на методе оптической рефлектометрии в частотной области. В эксперименте использовались два близких по длине отрезка волокна типа PANDA: по волокну запускается узкополосное излучение, которое меняет длину волны с постоянной скоростью, а отраженное излучение с разной поляризацией приходит с небольшой разницей в длинах волн, - рассказал один из изобретателей технологии Константин Овчинников. - Применяя к этому сигналу преобразования Фурье, можно точно определить какая это частота, а зная настройки лазера, можно узнать время прохождения света в волокне и разницу времен между излучениями с разной поляризацией".

По его словам, первоначально ученые ставили задачу измерить два одинаковых волоконно-оптических контура при помощи метода рефлектометрии, однако в ходе исследования обнаружили дополнительные параметры.

"Тогда было выдвинуто предположение, что это связано с разной поляризацией. Позже мы предположили, что таким образом можно определять один из основных параметров волокон с сохранением поляризации. В ходе исследования возникли сложности с интерпретацией данных частот биений - сопоставления частот и взаимодействия волн с разной поляризацией в разных волокнах. Однако, на данный момент построена теоретическая модель, которая с довольно высокой точностью сходится с результатами эксперимента", - сказал Овчинников.

Как пояснил профессор кафедры нанотехнологии и микросистемной техники ПГНИУ Виктор Криштоп, разработанная студентами система может заменить существующее иностранное оборудование, в частности, оптический рефлектометр американской фирмы LUNA. Он используется для измерения параметров волоконно-оптических линий передач, с его помощью также можно определять величину двулучепреломления. Поскольку студенты Пермского университета переработали методику для возможности определения этой величины, конечный продукт получился немного проще и дешевле зарубежного аналога. Для продолжения работ по этому проекту команда молодых ученых намерена представить свою разработку на конкурс "УМНИК-Фотоника".

Центр компетенций НТИ "Фотоника" создан на базе ПГНИУ по результатам конкурсного отбора Российской венчурной компании на предоставление господдержки для центров Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2020 году. Пермский центр компетенций "Фотоника" - единственный в России с таким профилем инноваций.

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