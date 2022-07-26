22 июля в целях повышения информированности технических специалистов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра прошла встреча, где обсуждались вопросы о новых конструкторских разработках и технических характеристиках оборудования. Специалистам рассказали об особенностях элегазового оборудования, ячейках КРУ-10 кВ, компактного модуля, трансформаторов тока и напряжения.

Участники встречи совершили технический экскурс по предприятию, получили консультативные услуги по работе с оборудованием и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.