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Видеомемуары Эдуарда Николаевича Зуева, профессора МЭИ, к.т.н.
26 июля 2022, 14:15
Рубрика: Встречи
Метки: ЗЭТО, РОССЕТИ ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Источник: ЗАО "ЗЭТО"
22 июля в целях повышения информированности технических специалистов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра прошла встреча, где обсуждались вопросы о новых конструкторских разработках и технических характеристиках оборудования. Специалистам рассказали об особенностях элегазового оборудования, ячейках КРУ-10 кВ, компактного модуля, трансформаторов тока и напряжения.
Участники встречи совершили технический экскурс по предприятию, получили консультативные услуги по работе с оборудованием и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
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