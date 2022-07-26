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Представители филиала ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Центра посетили завод "ЗЭТО"

Представители филиала ПАО ФСК ЕЭС — МЭС Центра посетили завод ЗЭТО

26 июля 2022, 14:15
Рубрика: Встречи
Метки: ЗЭТО, РОССЕТИ ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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22 июля в целях повышения информированности технических специалистов филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра  прошла встреча, где обсуждались вопросы  о новых конструкторских разработках и технических характеристиках оборудования. Специалистам рассказали об особенностях  элегазового оборудования, ячейках КРУ-10 кВ, компактного модуля, трансформаторов тока и напряжения.

Участники встречи совершили технический экскурс по предприятию, получили консультативные услуги по работе с оборудованием и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Источник: ЗАО "ЗЭТО"

ZETO
7.13

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