В ДНР планируют создать промышленный индустриальный парк

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют создать промышленный индустриальный парк и кластеры в ДНР, но для этого нужна синхронизация с законодательством РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

"Со временем мы обязательно запустим в республике специнвестконтракт, промышленный индустриальный парк, кластеры и особую экономическую зону, - сказал он. - Но для этого нам нужно максимально быстро адаптировать под нашу действительность российское законодательство".

Хоценко подчеркнул, что правительство и парламент ДНР активно работают над этим процессом вместе с российскими коллегами. По его словам, в республике хотят развивать промышленность и выходить на российский рынок, и для этого "необходимо внедрять те инструменты, которые уже хорошо зарекомендовали себя в России".

Одним из таких инструментов он назвал Фонд развития промышленности, на который уже заложены средства - более 2 млрд рублей. "Фонд будет многослойным: будут предоставляться банковские услуги - дешевые кредиты, льготные займы (по 1,5 процента, а на освобожденных территориях по 0 процентов сроком на три года), будет оказываться помощь бизнесу по оборотке, предприятиям будут выдаваться субсидии и гранты в зависимости от потребности, которую заявит бизнес", - рассказал он.

Кроме того, в республике принято решение о поддержке бизнеса. К примеру, поддержка будет оказываться арендаторам госимущества, деятельность которых была приостановлена вследствие проведения общей мобилизации и боевых действий, - до 31 декабря 2022 года сумма годовой аренды для них составит всего 2 российских рубля. Также необходимые для восстановительных работ материалы будут максимально приобретаться у республиканских производителей, отметил Хоценко.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума премьер ДНР заявил, что республика намерена создать на своей территории особую экономическую зону по опыту Крыма.

Фото: pexels.com