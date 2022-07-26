На общем протяжении 3,2 км в Тюкалинском районе выполнен сложный капитальный ремонт, в ходе которого участок дороги был поднят почти на два метра. Работы завершены с опережением на три месяца.

Участки трассы Р-402 км 487+800 — км 489 и км 496+500 — км 498+500 расположены в заболоченной местности и были подвержены подтоплению в периоды сезонных паводков и обильных осадков.

В целях обеспечения бесперебойного проезда дорожники почти на два метра увеличили высоту насыпи, отсыпали водоотжимные бермы в объеме 200 тыс. куб. м., модернизировали систему водоотвода, устроив пять водопропускных труб. Для стабилизации грунта в основание дороги уложили объемную полимерную георешетку. Основная часть этих работ была выполнена в прошлом году. В нынешнем сезоне завершили устройство новой дорожной одежды с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили элементы обустройства, заменили дорожные знаки и нанесли термопластиковую разметку.

Сейчас в Омской области продолжается капитальный ремонт с разделением встречных потоков и установкой линий освещения на участках трассы Р-402 км 589 — км 597 с планируемым вводом в следующем году и Р-254 «Иртыш» км 816 — км 821, который будет завершен досрочно в нынешнем. В завершающей стадии работы на участках автодороги Р-402 км 478 — км 487 в Тюкалинском районе, км 398 — км 408 в Крутинском районе и км 546 — км 556 в Любинском.

Всего в 2022 году ФКУ «Сибуправтодор» планирует привести в нормативное состояние 77 км федеральных автомобильных дорог в этом регионе.