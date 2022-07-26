RusCable Insider #275 - Кабель судного дня
Поездка на Кирскабель. 90 лет алюминиевой отрасли и подземная сеть грузоперевозок
26 июля 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: stroygaz.ru
Сбербанк профинансирует на 23,8 млрд рублей строительство элитного жилого комплекса Imperial Club в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – холдинга Setl Group, уточнив, что кредитная линия открыта до июля 2028 года.
Жилой комплекс возведут в центре Петербурга, на первой линии Невы в продолжении набережной Лейтенанта Шмидта, рядом с ледоколом «Красин». В проекте предусмотрены двухуровневые сити-виллы с собственным выходом во двор и огороженными патио, квартиры с зимними садами и открытыми террасами, а также квартиры с возможностью обустройства камина.
Общая площадь жилья составит 59 тыс. кв. метров. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.
Фото: Setl Group
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