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В Петербурге построят элитный жилой комплекс за 23,8 млрд рублей

В Петербурге построят элитный жилой комплекс за 23,8 млрд рублей

26 июля 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Сбербанк профинансирует на 23,8 млрд рублей строительство элитного жилого комплекса Imperial Club в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – холдинга Setl Group, уточнив, что кредитная линия открыта до июля 2028 года.

Жилой комплекс возведут в центре Петербурга, на первой линии Невы в продолжении набережной Лейтенанта Шмидта, рядом с ледоколом «Красин». В проекте предусмотрены двухуровневые сити-виллы с собственным выходом во двор и огороженными патио, квартиры с зимними садами и открытыми террасами, а также квартиры с возможностью обустройства камина.

Общая площадь жилья составит 59 тыс. кв. метров. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.

Фото: Setl Group

Источник: stroygaz.ru

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