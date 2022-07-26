Сбербанк профинансирует на 23,8 млрд рублей строительство элитного жилого комплекса Imperial Club в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера проекта – холдинга Setl Group, уточнив, что кредитная линия открыта до июля 2028 года.

Жилой комплекс возведут в центре Петербурга, на первой линии Невы в продолжении набережной Лейтенанта Шмидта, рядом с ледоколом «Красин». В проекте предусмотрены двухуровневые сити-виллы с собственным выходом во двор и огороженными патио, квартиры с зимними садами и открытыми террасами, а также квартиры с возможностью обустройства камина.

Общая площадь жилья составит 59 тыс. кв. метров. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.

Фото: Setl Group