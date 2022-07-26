Речь идет об участках, проходящих в границах деревень Носово, Старое, Лунево и Таблино Зубцовского района (км 188 — км 194+900, км 214+600 — км 220). Работы рассчитаны на 2022-2024 гг.

В этом году они начнутся с очистки полосы отвода от взрывоопасных предметов. Также дорожникам предстоит обследовать местность на наличие санитарных воинских захоронений. Основной фронт работ придется на два следующих года: подрядчик расширит земляное полотно и дополнительно построит две полосы движения, существующие участки также ждет капитальный ремонт.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на обоих участках установят линии электроосвещения. Кроме того, в составе объектов: ремонт систем водоотведения, обустройство шести остановочных комплексов, установка барьерного и перильного ограждений.

Добавим, что по указанным участкам трассы М-9 «Балтия» в сутки проезжает около 7 тыс. автомобилей — предстоящие работы по расширению проезжей части помогут увеличить пропускную способность этого загруженного направления.

Фото: Росавтодор