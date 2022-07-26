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Свыше 60 электрозаправок планируется ввести в Ростовской области в 2023г

Свыше 60 электрозаправок планируется ввести в Ростовской области в 2023г

26 июля 2022, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 
Источник: interfax-russia.ru

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Не менее 60 электрозаправок планируется ввести в эксплуатацию в Ростовской области в 2023 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

По его словам, в текущем году планируется ввести 8 электрозаправок мощностью 150 кВт каждая на трассе М-4 "Дон" в границах Ростовской области.

"В текущем году Ростовской области предусмотрено выделение свыше 22 млн рублей из федерального бюджета на размещение объектов зарядной инфраструктуры. Указанные средства будут предоставляться на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые реализуют инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей", - сказал он.

Замгубернатора отметил, что размещать объекты зарядной инфраструктуры на трассе М4 "Дон" планируется на расстоянии 80-120 км друг от друга.

По состоянию на 1 июня в Ростовской области зарегистрировано около 300 электромобилей.

Источник: interfax-russia.ru

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