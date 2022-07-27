Межвузовский кампус IT-направления создадут в Самаре

Путь на иностранные рынки безнадежно закрыт?
27 июля 2022, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство
Источник: interfax-russia.ru
Проект строительства международного межвузовского кампуса около стадиона "Солидарность Самара Арена" разрабатывается в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Поставлена задача создать условия для ускоренного развития университетов и студенческих сообществ с IT-специализаций. Мы объединились вместе с ключевыми вузами Самарской области, советом ректоров, экспертным сообществом для создания важного для региона международного межвузовского студенческого кампуса. Наша цель - создать современные образовательные пространства, сформировать качественные условия для проживания молодых людей и преподавателей, вписать все это в городскую черту Самары", - говорится в сообщении.
На данный момент рассматривается поэтапная реализация проекта. На первом этапе планируется создание международного межвузовского кампуса IT-направления на 5 тыс. мест для размещения и обучения студентов шести вузов. Второй этап включает дальнейшее расширение инфраструктуры кампуса с увеличением мест до 8 тыс.
Фото: pexels.com
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