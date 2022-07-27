Российский холдинг приобрел бизнес компании группы ОТИС

Российский холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению у Отис Уорлдуайд Корпорейшн (Otis Worldwide Corporation) российского бизнеса группы ОТИС, глобальной компании, специализирующейся на производстве, установке и обслуживании лифтов и эскалаторов.

S8 Capital возобновит производство на заводах Санкт-Петербурга и Московского региона, продажи нового оборудования и монтажа, а также техническое обслуживание и продажу запасных частей. Более 2000 сотрудников сохранят рабочие места.

«Восстановление производства лифтового оборудования и обеспечение качественного сервисного обслуживания на уровне международных стандартов крайне важно для российской строительной отрасли в текущих условиях. Данная сделка – это не просто вопрос развития отдельного предприятия, а пример реализации указаний Президента и Правительства РФ по восстановлению как сегмента российского промышленного производства, так и логистических цепочек поставок для смежных отраслей, в данном случае строительной отрасли, ведь лифтовое оборудование – это связующее звено любого здания, важный элемент жилищного и промышленного строительства. Минстрой России окажет максимальную поддержку российскому инвестору в этом стратегически важном для строительной отрасли направлении», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

На территории России, предприятия ОТИС предлагали весь спектр услуг от производства, проектирования и продажи до технического обслуживания, модернизации и диспетчеризации лифтов с использованием энергоэффективных технологий. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге.

ОТИС имеет самую разветвлённую сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг по технического обслуживанию оборудования производства Группы ОТИС, а также сторонних производителей.

В марте текущего года Группа ОТИС объявила, что прием новых заказов на производство лифтов в России приостановлен.