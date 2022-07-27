Рынок полипропилена для производства мельтблауна сокращается

Со снятием ковидных ограничений рынок полипропилена для мельтблауна значительно сокращается.

По оценкам компании Экопластикс - ведущего импортера полиолефинов азиатского производства в Россию - рынок сверхтекучего полипропилена для производства мельблауна в России в последнее время существенно сокращается. Полипропилен для мельтблауна обладает исключительно высокой текучестью расплава - 1000-1500 г/10мин. Производство таких марок ПП в России практически отсутствует. Исторически полипропилен для мельтблауна поставлялся в Россию из-за границы. По оценкам Экопластикс, объем поставок в 2020 году составил около 1600 тонн, в 2021 - немногим более 1000 тонн, в 2022 году импорт ПП на этот рынок продолжает сокращаться.

По мнению специалистов Экопластикс, такое снижение поставок полипропилена для мельтблауна в Россию связано, прежде всего, с постепенным снятием коронавирусных ограничений в стране и последующим сокращением спроса на медицинские маски. При этом, кроме раздува мельтблауна, сверхтекучий полипропилен находит применение в других сферах переработки пластмасс, например, в производстве вторичной полипропиленовой гранулы и различных полипропиленовых композиционных материалов. Компания Экопластикс реализует корейский сверхтекучий полипропилен со своих складов в Москве и Новороссийске.