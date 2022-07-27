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Видеомемуары Эдуарда Николаевича Зуева, профессора МЭИ, к.т.н.
27 июля 2022, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» объявило конкурс на строительство путепровода через железную дорогу, сообщает RosTender.info.
Проектируемый путепровод расположен в 189 метрах от пересечения существующей автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза км 18+412 с железной дорогой на границе Тамбовского и Рассказовского районов и связывает между собой районный и областной центры. В составе проекта строительства путепровода предусмотрены работы по реконструкции участка автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза, протяженностью 2342 метра. Автомобильная дорога относится к категории II. Длина проектируемого путепровода составляет 95,79 метра.
Источником финансирования является федеральный бюджет. Заявки на участие принимаются до 11 августа. С победителем заключается контракт на 1,413 млрд рублей.
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