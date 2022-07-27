Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства» объявило конкурс на строительство путепровода через железную дорогу, сообщает RosTender.info.

Проектируемый путепровод расположен в 189 метрах от пересечения существующей автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза км 18+412 с железной дорогой на границе Тамбовского и Рассказовского районов и связывает между собой районный и областной центры. В составе проекта строительства путепровода предусмотрены работы по реконструкции участка автомобильной дороги Р-208 Тамбов – Пенза, протяженностью 2342 метра. Автомобильная дорога относится к категории II. Длина проектируемого путепровода составляет 95,79 метра.

Источником финансирования является федеральный бюджет. Заявки на участие принимаются до 11 августа. С победителем заключается контракт на 1,413 млрд рублей.

