Светофор нового поколения от "Швабе" установлен в Миассе

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех оборудовал светофорный объект на самом оживленном перекрестке в центре Миасса. На светодиодных панелях транслируются данные о состоянии дорожного полотна, пробках и погоде.

В Миассе светофор ДС-10 Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ) проходит опытную эксплуатацию. Конструктивная система светофора позволяет быстро устанавливать на него практически любые унифицированные блоки.

«По результатам эксплуатации будет принято решение о необходимости внедрения дополнительных функций. Таким образом, к этому светофору могут быть добавлены квадратные ячейки для заполнения любой информацией, а также звуковой сигнал с регулировкой громкости для слабовидящих пешеходов, видеокамера и другие технологии. Уже сегодня мы получили от городской администрации положительные отзывы по эксплуатации этого объекта. До конца года планируется заключить контракт на оснащение светофорами ДС-10 еще ряда участков дорожной сети Миасса», – сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Ранее такая модель светофора успешно прошла опытную эксплуатацию в Златоусте – еще одном городе области, который входит в список исторических городов России.

Дорожный светофор ДС-10 относится к новому поколению светотехники и предназначен для регулирования транспортных и пешеходных потоков. Устройство имеет расширенный функционал команд, способен оперативно информировать всех участников движения о дорожной ситуации и подходит для внедрения в проект «Умный город». Также в числе преимуществ разработки – удаленное управление и опция вывода графического контента. В 2021 году за разработку серии ДС-10 инженеры УОМЗ получили международную премию посла Китая в номинации «Цифровая экономика».

Фото: «Швабе»