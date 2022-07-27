Основные горнопроходческие работы завершены на строящейся станции метрополитена "Казаковская" в Петербурге, закончен последний боковой тоннель. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы".

"На "Казаковской" закончен третий станционный тоннель - это говорит о завершении основных горнопроходческих работ на станции. Закончен боковой станционный тоннель диаметром 8,5 м. Станционный комплекс представлен тремя тоннелями: средним и двумя боковыми. По боковым идут поезда, а со среднего пассажиры попадают на платформы. Сейчас закончен последний боковой тоннель, и, соответственно, проходка станционного комплекса завершена", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что на "Казаковской" также завершены работы по соединению центрального зала с натяжной камерой и наклонным ходом.

Станционный комплекс - место, где пассажиры будут выходить на посадочные платформы на "Казаковской". Оно уже оборудовано, там начали делать соединение с наклонным ходом, где будут идти эскалаторы.

В 2024 году в Петербурге планируется построить три станции метро: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт". Станция метрополитена "Туристская" должна появиться не позднее 2026 года. Всего к 2030 году планируется появление 21 новой станции, длина эксплуатируемых путей составит почти 160 км. В общей сложности к 2030 году в Петербурге будут работать 93 станции метрополитена.