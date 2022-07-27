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27 июля 2022, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Сунтарском улусе будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги А-331, сообщает RosTender.info. Конкурс в электронной форме объявлен Федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» Федерального дорожного агентства».
Ремонт автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск будет проведен на участке км 963+000 – км 976+500. Расчетная скорость движения 80 км/ч. Автомобильная дорога относится к IV категории, с двумя полосами движения. Гарантийный срок на устранение подрядчиком дефектов устанавливается с даты подписания акта приемочной комиссии и составляет: 8 лет на земляное полотно; 7 лет на покрытие; 6 лет на нижний и верхний слои основания и водопропускные трубы; 5 лет на барьерное ограждение (металлическое) и наружное освещение; 2 года на сигнальные столбики и дорожные знаки. Окончание работ по ремонту автомобильной дороги запланировано на октябрь 2024 года.
Заявки на участие можно подавать до 12 августа. С победителем заключается контракт на 1,539 млрд рублей. Строительство объекта финансируется из Федерального бюджета за счет средств Федерального дорожного фонда.
Фото: pexels.com
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