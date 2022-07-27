Группа "Аквилон" направит более 10 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в Архангельской области, сообщает пресс-служба группы.

В общей сложности Группа Аквилон возводит в Поморье 13 жилых комплексов площадью около 250 тыс. кв. м. В стадии разработки - еще более 10 проектов на 300 тыс. кв. м жилья.

В частности, в Архангельске и Северодвинске девелопер планирует построить жилые кварталы и два муниципальных детских сада, рассчитанных на 265 детей.

Кроме того "Аквилон" построит общественный парк площадью 2,5 га на берегу озера Театральное. Ещё девелопер обустроит кластер креативных индустрий на территории пивзавода А.Суркова в Архангельске.

Группа "Аквилон" работает с 2003 года. Ключевые направления деятельности компании - девелопмент, проектирование, генподрядные услуги, управление недвижимостью. Основной бизнес холдинга сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Архангельске и Северодвинске.

По данным ЕГРЮЛ, основными владельцами группы являются депутат Архангельского областного собрания депутатов Александр Фролов и президент группы Александр Рогатых.

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