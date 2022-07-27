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Энергетики "Россети Кубань" завершают устранение последствий ливня в Дагомысе

Энергетики Россети Кубань завершают устранение последствий ливня в Дагомысе

27 июля 2022, 16:44
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Залповый ливень 27 июля в Лазаревском районе Сочи стал причиной резкого подъема уровня воды в реке Восточный Дагомыс. Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» ведут восстановительные работы на энергообъекте, поврежденном в результате разгула стихии. На время проведения ремонта социально значимые объекты обеспечены электроэнергий с помощью резервных источников энергоснабжения (РИСЭ).

В связи с необходимостью проведения неотложных ремонтных работ на кабельной линии электропередачи частично ограничена подача электроэнергии некоторых улиц в центральной части п. Дагомыс.

Энергетики предупреждают жителей п. Дагомыс о соблюдении правил электробезопасности в случае подтопления придомовых территорий. Будьте предельно внимательны: во избежание электротравм не предпринимайте самостоятельных действий на энергообъектах, ЛЭП на территории домовладений и улицах.

Опасно попадание воды на электропроводку или электробытовые приборы, находящиеся под напряжением. После спада воды электропроводка и электроприборы также остаются опасными. Не включайте электрические приборы в зданиях (помещениях), попавших в зоны подтопления, без просушки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.

Источник: Россети Кубань

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