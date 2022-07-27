Инвесторы построят на туристической территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" в Южно-Сахалинске отель за 1,5 млрд рублей и жилой комплекс с гольф-клубом за 17 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство гостиницы "Большевик" общей площадью 14,2 тыс. кв. м на территории горнолыжного комплекса "Горный воздух" начнется в октябре. В отеле будет два ресторана, кафе, конференц-залы, сауна, SPA-центр, бассейн и зоны отдыха.

"Отель, который расположится на средней площадке "Горного воздуха", сможет принять 230 человек. Размер инвестиций - 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Еще один проект - жилой комплекс с гольф-клубом, в который инвесторы собираются вложить 17 млрд рублей, реализуют в окрестностях Южно-Сахалинска.

"Проектом предусмотрено строительство гольф-поля на 18 лунок для проведения любительских и профессиональных турниров, а также жилого комплекса, коттеджного посёлка, бизнес-отеля, мест для отдыха и развлечений. Общая площадь застройки составит 110 тыс. кв. метров", - сообщает пресс-служба.

Завершить строительство гольф-клуба планируется в 2026 году. Проект подразумевает строительство спортивного комплекса, в который будет входить крытый гольф-клуб, бассейн и площадка для тенниса. Он расположится на территории площадью 84 га и будет функционировать круглый год.

Жилой комплекс с бизнес-отелем собираются возвести до 2030 года.

По данным пресс-службы, в ТОР "Горный воздух" зарегистрировано 29 резидентов, которые собираются вложить в реализуемые проекты 23,4 млрд рублей и создать 1,8 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день фактически вложено 8,6 млрд рублей инвестиций, создано 882 рабочих места. Полностью реализовано 7 инвестпроектов: ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, учебно-тренировочный центр, гостиницы, торгово-развлекательный центр и административно-деловое здание.

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