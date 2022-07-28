Своевременный и качественный ремонт электрических сетей – это один из важнейших этапов в процессе подготовки энергосистемы региона к успешному прохождению отопительного сезона . Кроме того, это залог выполнения обязательств энергетиков перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения. Поэтому в системообразующем электросетевом предприятии Новосибирской области – акционерном обществе «Региональные электрические сети» – выполнению мероприятий ремонтной программы уделяется самое пристальное внимание.

Совсем недавно в компании подвели промежуточные итоги реализации программы ремонтов за первое полугодие.

За этот период АО «РЭС» удалось провести ремонт более 300 км линий электропередачи 0,4–110 кВ. Кроме того, были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 335 электрических подстанциях напряжением 10–110 кВ, что превысило плановое значение на 32%. За 1 полугодие 2021 года энергетики уже вложили около 200 миллионов рублей в ремонт и техническое обслуживание электросетевых объектов.

Также плановые показатели отчетного периода выполнены и практически по всем целевым программам, направленным на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. Так, в период с января по июнь на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС» было заменено 114 изоляторов и 2 км грозотроса, а также осуществлено 374 замены опорно-стержневой изоляции на полимерную.

Стоит отметить, что в текущем году, даже несмотря на изменения внешней среды и экономических условий, работа по многим направлениям не только не приостанавливалась, но и активизировалась. Например, количественные показатели по замене вентильных разрядников на ОПН 10-35-110 кВ и расчистке трасс ЛЭП почти на 40% превысили уровень первого полугодия 2021 года . Так, для обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон за 6 месяцев текущего года проведена расчистка просек на площади 389 га, что в 2,8 раза больше календарного плана. Кроме того, сотрудники АО «РЭС» выполнили вырубку почти 5000 отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. Этот объем на 80% превысил изначально запланированный.

Новосибирские энергетики не планируют останавливаться на достигнутом, впереди самая активная фаза реализации производственных программ и завершающая стадия подготовки к следующему отопительному сезону. Весь комплекс предусмотренных мероприятий позволит обеспечить надлежащее техническое состояние электрических сетей, исправность оборудования и его эффективную эксплуатацию, что, в конечном итоге, положительно скажется на надёжности электроснабжения потребителей региона.