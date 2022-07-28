ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило три государственных контракта на ремонт и устройство слоев износа на дорогах А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» и М-10 «Россия» в Ломоносовском, Гатчинском и Тосненском районах Ленинградской области.

Отремонтировать до 30 августа текущего года предстоит участок «южного полукольца» с 18-го по 21-й километр. Здесь отфрезеруют изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 24,7 тыс. кв. м, уложат выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепят обочины, выполнят устройство новых прикромочных лотков, водосбросов на обочинах и откосах насыпи, установят 23 дорожных знака.

Основные работы по устройству слоев износа на участке с 71-го по 107-й км, от деревни Пустошка до пересечения с трассой М-10 «Россия», развернутся в августе. Контракт предусматривает фрезерование существующего покрытия на площади свыше 250,5 тыс. кв. м, укладку асфальтобетонной смеси ЩМА-22, нанесение 10,4 тыс. кв. м разметки из термопластика. Объект планируется ввести в эксплуатацию до сентября 2023 года.

На 11-километровом участке трассы М-10, от Рябово до начала обхода города Тосно со стороны Москвы, аналогичный вид работ подрядная организация планирует выполнить до конца текущего дорожно-ремонтного сезона. Замена слоев износа позволяет продлить срок службы существующего дорожного покрытия, повысить его ровность, трещиностойкость и износоустойчивость.