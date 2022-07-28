Компания "Энел Россия" намерена сдать в эксплуатацию готовый ветропарк "Кольская ВЭС" в Мурманской области до конца этого года, несмотря на санкционное давление. На нем установлено 48 из 57 ветроэнергетических установок будущей самой крупной ветроэлектростанции за полярным кругом, сообщил в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Для нас принципиально важно, что один из крупнейших проектов России в сфере энергетики по строительству ветропарка "Кольская ВЭС" находится в высокой степени готовности, несмотря на все внешнеэкономические ограничения. На сегодня установлено 48 из 57 ветроэнергетических установок, а также все основное оборудование доставлено на строительную площадку. Напомню, что мощность "Кольской ВЭС" составит 200 МВт, а общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу будет сокращен на 600 тыс. тонн в год. Рассчитываем, что до конца года "Энел Россия" сдаст ветропарк в эксплуатацию", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале по итогам прошедшей в четверг встречи с генеральным директором ПАО "Энел Россия" Жанной Седовой.

По словам гендиректора, реализация проекта строительства Кольского вертопарка является стратегической задачей ПАО "Энел Россия". "Мы в полном объеме сохраняем ранее взятые на себя обязательства по данному проекту и находимся на завершающей стадии процесса монтажа ветроэнергоустановок параллельно с проведением пуско-наладочных работ на энергетическом оборудовании", - привела слова Седовой пресс-служба министерства информационной политики региона.

Проект строительства ветропарка "Кольская ВЭС" направлен на решение нескольких задач социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и до 2025 года - устранение энергетических барьеров социально-экономического развития региона и повышение энергоэффективности экономики. Также ожидается положительный эффект для формирования благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, как отметил губернатор, ветропарк уже стал точкой притяжения туристов.