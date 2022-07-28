Активными темпами идет капитальный ремонт федеральной трассы Р-217 на отрезке Хасавюрт – Махачкала и на маршруте из Каспийска в Дербент. На семи участках капремонта задействовано 550 дорожных рабочих и 350 единиц спецтехники.

Сокращение времени в дороге в два раза, своевременная доставка грузов и повышение уровня транспортной безопасности на загруженном направлении станут итогами данных дорожных работ. До конца 2023 года в эксплуатацию введут отрезки трассы «Кавказ» общей протяженностью 46 км. Это участки трассы под городами Хасавюрт протяженностью 3 км и Избербаш протяженностью 14 км, отрезки Учкент – Коркмаскала (16 км) и Джемикент – Мамедкала (13 км). А в 2024-м движение по четырем полосам откроют на 31 км: от Эндирея до Старого Бавтугая (15 км) и на отрезке Каякент – Дружба (16 км).

Специалисты фрезеруют существующее покрытие и устраивают новую дорожную одежду: укрепляют земполотно, меняют основание и слои асфальтобетонного покрытия с доведением параметров дороги до нормативов. В целях предотвращения образования трещин между слоями дорожной одежды устраивают геосетку. Для пропуска воды под проезжей частью меняют и увеличивают длину водопропускных труб.

С учетом интенсивности и скорости транспортного потока на всем протяжении участков капремонта устроят осевое ограждение для исключения самого опасного вида ДТП – лобовых столкновений. Помимо этого, установят краевое ограждение, новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку из термопластика с высоким показателем светоотражения.

Для жителей прилегающих к дороге населенных пунктов благоустроят пешеходную среду: переустроят линии электроосвещения, установят автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, а также построят пешеходные дорожки и тротуары.

В местах производства дорожных работ движение организовано по временной схеме: по одной полосе в каждую сторону. ФКУ Упрдор «Кавказ» призывает водителей быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать обгонов по встречной полосе.

***Федеральная дорога Р-217 «Кавказ» в Дагестане берет начало от границы с Чеченской Республикой и ведет до границы Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Является маршрутом для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главной транспортной артерией Дагестана, связывающей все крупные населенные пункты региона. Ежедневно по данной автомобильной дороге проезжает до 35 тысяч автомобилей.