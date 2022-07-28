Анализ технологий, необходимых для выполнения планов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), показал хорошие результаты. Как рассказал Павел Сорокин на конференции «Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК», большая часть технологий для модернизации НПЗ может быть произведена в России.

«Хорошие результаты достигнуты по итогам анализа 21 инвестсоглашения по модернизации НПЗ, большое количество российских аналогов было найдено. Здесь есть большой отраслевой заказ, с которым нужно работать», - сообщил первый замминистра.

Инвестиционные соглашения о строительстве новых производственных мощностей глубокой переработки были заключены Минэнерго России с рядом крупных нефтеперерабатывающих предприятий в 2021 году. По ним до 1 января 2031 года НПЗ за модернизацию мощностей получают специальную инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырьё. Расширение и обновление НПЗ в перспективе позволит значительно нарастить производство топлива.

По словам Павла Сорокина, помимо технологий переработки, за последнее время России удалось также разработать собственные роторно-управляемые системы, «флоты» гидроразрыва пласта, ряд буровой техники, а также катализаторы и присадки для производства нефтехимии.