Сила знаний. Истории из жизни и образование в энергетике
Видеомемуары Эдуарда Николаевича Зуева, профессора МЭИ, к.т.н.
28 июля 2022, 17:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ПАВЕЛ СОРОКИН, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ, ТЭК
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Источник: Министерство энергетики России
Анализ технологий, необходимых для выполнения планов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), показал хорошие результаты. Как рассказал Павел Сорокин на конференции «Технологическое развитие и импортозамещение в ТЭК», большая часть технологий для модернизации НПЗ может быть произведена в России.
«Хорошие результаты достигнуты по итогам анализа 21 инвестсоглашения по модернизации НПЗ, большое количество российских аналогов было найдено. Здесь есть большой отраслевой заказ, с которым нужно работать», - сообщил первый замминистра.
Инвестиционные соглашения о строительстве новых производственных мощностей глубокой переработки были заключены Минэнерго России с рядом крупных нефтеперерабатывающих предприятий в 2021 году. По ним до 1 января 2031 года НПЗ за модернизацию мощностей получают специальную инвестиционную надбавку к возвратному акцизу на нефтяное сырьё. Расширение и обновление НПЗ в перспективе позволит значительно нарастить производство топлива.
По словам Павла Сорокина, помимо технологий переработки, за последнее время России удалось также разработать собственные роторно-управляемые системы, «флоты» гидроразрыва пласта, ряд буровой техники, а также катализаторы и присадки для производства нефтехимии.
«Мы должны создать альтернативу иностранных технологиям там, где её ещё нет. Большая работа уже была проделана за последние годы, и многое предстоит ещё проработать, сменив подходы, относясь с понимаем к тому, что быстрый результат не везде возможен. Идти мы должны от реалистичности выполнения задач и коммерциализации, то есть, в перовую очередь, нужно отталкиваться от потребителя, его нужд», - пояснил первый заместитель Министра.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter